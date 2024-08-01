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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله والاستخبارات الأميركية تلقت امس مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية
2024-08-01 | 15:11
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله والاستخبارات الأميركية تلقت امس مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله والاستخبارات الأميركية تلقت امس مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية
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