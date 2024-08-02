بايدن وهاريس يستقبلان السجناء المفرج عنهم في عملية تبادل كبيرة مع روسيا



إستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الصحافي إيفان غيرشكوفيتش وأميركيين آخرين الخميس لدى وصولهم إلى أراضي الولايات المتحدة عقب إفراج روسيا عنهم في إطار صفقة كبيرة لتبادل السجناء.

واستُقبل مراسل "وول ستريت جورنال" غيرشكوفيتش وعنصر المارينز السابق بول ويلان والصحافية ألسو كورماشيفا بترحيب حار من عائلاتهم وأصدقائهم لدى نزولهم من الطائرة قبل أن يعانق كل منهم بايدن وهاريس.

وقال بايدن للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن حيث استقبل وهاريس السجناء المفرج عنهم "إنه شعور رائع طال انتظاره".

والأميركيون الثلاثة من بين أكثر من عشرين معتقلا أُفرج عنهم الخميس في إطار أكبر عملية تبادل للسجناء بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

كما ستتسلم الولايات المتحدة سجينا رابعا من بين الذين أفرج عنهم، هو فلاديمير كارا-مورزا، الروسي المعارض للكرملين الذي يحمل إقامة في الولايات المتحدة، لكنه سيعود بشكل منفصل إلى الولايات المتحدة.

وبالمجموع، تمّت مبادلة عشرة روس بينهم قاصران بـ16 غربيا وروسيا مسجونين في روسيا في عملية جرت في مطار العاصمة التركية أنقرة.

وقال بايدن في تعليقه على الصفقة التي شملت أيضا ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج إضافة إلى بيلاروس في الجهة المقابلة إن "التحالفات تحدث فرقا. تحرّكوا وخاطروا من أجلنا".

بدورها، أشادت هاريس، المرشّحة الديموقراطية المرجحة للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني بعد انسحاب الرئيس منها، بما وصفته بـ"اليوم الاستثنائي".

ومن المتوقع أن يتوجّه السجناء المفرج عنهم وأقاربهم إلى سان أنطونيو في تكساس للخضوع لفحوص طبية وتلقي أي رعاية يحتاجونها في "مركز بروكس الطبي العسكري"، بحسب وسائل إعلام أميركية.



