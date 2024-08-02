عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على هنية في الدوحة

وكان عشرات الآلاف من المصلين وصلوا إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.وشارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية.وأمس الخميس، وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.