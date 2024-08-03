الكويت تنفي ادعاءات "استخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف الجوار"

أكد وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا متابعة بلاده للتطورات في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة في إيران ولبنان، مشيرا إلى "استعداد الكويت على مختلف المستويات للتعامل مع هذه التطورات".

وأشار اليحيا لصحيفة "الراي" الكويتية إلى لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية قبل اغتياله في إيران "وكان يجلس قريبا مني" خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.



ولفت الوزير الكويتي بخصوص الجالية الكويتية في المنطقة إلى أن "أعداد المواطنين الكويتيين قليلة في لبنان حاليا بحسب آخر الإحصائيات".



ومن جهة أخرى، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أي صحة للادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".



وأكدت الأركان الكويتية أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة" ، وفق ما نقلت "روسيا اليوم ".