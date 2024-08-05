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عربي و دولي

السيسي شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار بغزة فورا

2024-08-05 | 07:53
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السيسي شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار بغزة فورا
السيسي شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار بغزة فورا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، إن "الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة"، مشددا على "ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار بغزة فورا".

واستقبل السيسي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والوفد المرافق له، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بحسب ما نقلت"روسيا اليوم"، أن "اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشددا على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فورا، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والديبلوماسية، مشيرا إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".

وتابع: "وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، وشدد  السيسي على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام".

 
السيسي شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار بغزة فورا

عربي و دولي

مصر

السيسي

الشرق الأوسط

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