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ما لا تعرفه عن "أبو ابراهيم".. معلومات عن السنوار رئيس حماس!

2024-08-07 | 04:37
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ما لا تعرفه عن &quot;أبو ابراهيم&quot;.. معلومات عن السنوار رئيس حماس!
ما لا تعرفه عن "أبو ابراهيم".. معلومات عن السنوار رئيس حماس!

السيرة الذاتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار

الاسم: يحيى إبراهيم حسن السنوار "أبو إبراهيم" 

الميلاد والنشأة: وُلد في 19 أكتوبر 1962 في مخيم خانيونس للاجئين بعد تهجير عائلته من مدينة مجدل عسقلان عام 1948.

الحالة الاجتماعية: تزوج عام 2012 وله ثلاثة أطفال (إبراهيم، عبد الله، ورضا).

التعليم: أنهى دراسته الثانوية في مدرسة خانيونس، وحصل على بكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة.

النشاط الطلابي والجهادي: ترأس الكتلة الإسلامية في الجامعة، وشارك في تأسيس جهاز الأمن الحركي، وقاد العديد من المواجهات مع الاحتلال. اعتُقل عام 1988 وحكم عليه بأربع مؤبدات، قضى منها 23 عامًا في السجون.

النشاط في المعتقل: قاد الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، ونفّذ إضرابات عن الطعام.

الأنشطة الأدبية: ألف كتبًا متعددة منها "حماس التجربة والخطأ" و"شوك القرنفل"، وشارك في ترجمة مؤلفات حول الشاباك والأحزاب الإسرائيلية.

ما بعد الإفراج: أفرج عنه في 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار. تولى مسؤوليات متعددة في المكتب السياسي لحماس، وانتخب رئيسًا للمكتب السياسي في 2017 ودورة ثانية في 2021. عُين في أغسطس 2024 رئيسًا للمكتب السياسي خلفًا لإسماعيل هنية.

الأحداث الدامية: تعرض منزله للقصف والتدمير عدة مرات، آخرها خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة في ديسمبر 2023. 

ما لا تعرفه عن "أبو ابراهيم".. معلومات عن السنوار رئيس حماس!

عربي و دولي

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