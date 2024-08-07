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عربي و دولي

بعد مداهمة مكاتب وزارة الخارجية.. شرطة العدو تصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو

2024-08-07 | 15:35
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بعد مداهمة مكاتب وزارة الخارجية.. شرطة العدو تصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو
بعد مداهمة مكاتب وزارة الخارجية.. شرطة العدو تصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو

داهم محققو الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية اليوم، مقر وزارة الخارجية في القدس، وأجرت تفتيشا في مكاتب الوزارة وصادرت وثائق.

وذكر بيان للشرطة أن مداهمة الوزارة يأتي في إطار التحقيق بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها، بينهم رؤساء سلطات محلية مقربون من وزراء.

وأضافت الشرطة في بيانها أنها فتحت تحقيقا سريا قبل عدة أسابيع، حول إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقها، لأنهم لا يستوفون شروط الحصول عليها.

وأفاد بيان الشرطة بأن المحققين الذين داهموا مقر وزارة الخارجية جمعوا مستندات ذات علاقة من أجل مواصلة التحقيق.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق يتعلق أيضا بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتانياهو، نجل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

ويتوقع أن يخضع وزير الخارجية السابق، إيلي كوهين، للتحقيق لدى الشرطة في هذه القضية.

بعد مداهمة مكاتب وزارة الخارجية.. شرطة العدو تصادر مستندات تتعلق بنجل نتنياهو

عربي و دولي

نتنياهو

إسرائيل

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