جو بايدن وكامالا هاريس يحذران من "خطر ترامب"



حذر الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي ستمثل الحزب الديموقراطي في السباق إلى البيت الأبيض الأربعاء من الخطر الذي يطرحه خصمهما دونالد ترامب على الديموقراطية الأميركية مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وقال الرئيس الديموقراطي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" إنه في حال خسر سلفه الجمهوري في الانتخابات "لست واثقا إطلاقا" من حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس.

وشدد على أن ترامب "يعني ما يقول، نحن لا نأخذه على محمل الجد".

والمقابلة التي بثت الشبكة مقتطفات منها على أن تبثها بالكامل الأحد، هي الأولى التي يجريها الرئيس البالغ 81 عاما منذ تخليه في نهاية تموز عن الترشح لولاية ثانية.

من جانبها، حذرت هاريس خلال جولة انتخابية على ويسكونسن وميشيغن، وهي من الولايات الأساسية للاحتفاظ بالبيت الأبيض، من فوز الملياردير الجمهوري.

وقالت خلال تجمع انتخابي في أو كلير في قلب الغرب الأوسط الأميركي بأن "دونالد ترامب تعهد علنا بأنه في حال إعادة انتخابه، سيكون ديكتاتوريا في اليوم الأول، وأنه سوف يستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين... وحتى أنه سيلغي الدستور بحسب تعبيره هو نفسه".

وقالت المدعية العامة السابقة خلال قيامها بجولة انتخابية على ولايات متأرجحة مع مرشحها لنيابة الرئاسة تيم وولز، إن "شخصا يلمح إلى أنه يتعيّن إلغاء دستور الولايات المتحدة يجب ألا يتسنّى له إطلاقا الجلوس خلف ختم رئيس الولايات المتحدة"، داعية الأميركيين على نبذ "الفوضى والخوف والكراهية".



