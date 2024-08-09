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عربي و دولي

بسبب "اعتداء جنسي".. توقيف لاعب مصري في أولمبياد باريس

2024-08-09 | 06:31
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بسبب &quot;اعتداء جنسي&quot;.. توقيف لاعب مصري في أولمبياد باريس
بسبب "اعتداء جنسي".. توقيف لاعب مصري في أولمبياد باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في أولمبياد طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف، بحسب وكالة فرانس برس.

وحسب لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة حوالي الساعة الخامسة صباحاً لاتهامه "بوضع يده على ردفي زبونة" في الحانة.

وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد تم القبض عليه وزعم أنه ارتكب فعلته وهو "في حالة سكر تام".

ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزا حاليا لدى الشرطة.

بسبب "اعتداء جنسي".. توقيف لاعب مصري في أولمبياد باريس

عربي و دولي

أولمبياد باريس

باريس

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