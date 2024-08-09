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عربي و دولي

الإمارات تحيل نحو مئة شخص للمحاكمة.. ما السبب؟

2024-08-09 | 08:18
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الإمارات تحيل نحو مئة شخص للمحاكمة.. ما السبب؟
الإمارات تحيل نحو مئة شخص للمحاكمة.. ما السبب؟

أعلنت الإمارات اليوم انها أحالت "عصابة إجرامية منظمة" تضمّ أكثر من مئة شخص إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم "من شأنها المساس بأمن الدولة".


وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن "النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي".

وأضافت أن التحقيقات كشفت "عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم... وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".

ولم تُكشف جنسيات المدّعى عليهم ولم تتضح تفاصيل أنشطة العصابة. كما لم يُحدد تاريخ بدء محاكمتهم.

الإمارات تحيل نحو مئة شخص للمحاكمة.. ما السبب؟

عربي و دولي

الإمارات

قضاء

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