"إسرائيل" والردّ الإيراني المرتقب.. الأردن ينفي هذا الأمر



نفى الأردن اليوم الجمعة سماحه بإستخدام مجاله الجوي لصالح أي طرف تحت أي ظرف.

جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" دون تسميته، ردا على ذكر أحد المواقع الإخبارية العربية أن "الأردن سمح لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب".

وأكد المصدر على "عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

وبيّن أن "القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحا لأي جهة".

وذكر أن "ما ورد في خبر على موقع يُبث من الخارج، محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه"، وفق تعبيره.

وقال المصدر إن "أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة، وحتى طائرات النقل الجوي، شوهدت خلال الأيام الماضية، وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة".

وأضاف أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية".

واستدرك "لذا نؤكد، لم يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

واعتبر المصدر، أن "التشويش من الموقع الذي نشر الخبر يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة".

ولوّح بأنه "سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونيا"، دون تسميته.



