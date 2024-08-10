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عربي و دولي

تقاذف النفايات مستمر بين الكوريتين!

2024-08-10 | 10:13
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تقاذف النفايات مستمر بين الكوريتين!
تقاذف النفايات مستمر بين الكوريتين!

اعلن جيش كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت مزيدا من البالونات التي يُعتقد أنها تحمل قمامة باتجاه الجنوب، في سياق استمرار الحوادث عبر الحدود".

واوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان، إن "الشمال أطلق مرة أخرى بالونات يشتبه بانها تحمل قمامة تستهدف الجنوب". ونصح الجمهور بالامتناع عن لمس البالونات والإبلاغ عنها للسلطات".

والإثنين، اعلنت بيونغ يانغ أنها "نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود مع كوريا الجنوبية".

والشهر الماضي، بلغت بالونات محملة نفايات أرسلتها كوريا الشمالية المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في سيول، ما استدعى نشر فرق تدخل كيميائية.

وردا على ذلك، عاودت كوريا الجنوبية بث الدعاية "على نطاق واسع" وعبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال.
 
 
 
تقاذف النفايات مستمر بين الكوريتين!

عربي و دولي

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!
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