بعد مجزرة الفجر.. البيت الأبيض يبدي "قلقه العميق"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة" إثر الضربة، موضحا ان الولايات المتحدة "طلبت الحصول على مزيد من التفاصيل"، ومشدداً على أن القصف الذي أثار تنديداً دولياً "يؤكد الحاجة الملحة الى وقف لإطلاق النار وصفقة (للإفراج عن) الرهائن، الأمر الذي نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".