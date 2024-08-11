سوريا.. إصابة جنود أميركيين في هجوم بمسيرة

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لقناة "الجزيرة" إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال المسؤول إنه لم يصب أي جندي أميركي بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع أول أمس الجمعة، مشيراً إلى أنه تم تقديم العلاج لعدد من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

وأضاف أن الهجوم تسبب في أضرار في مرافق للقوات الأميركية وقوات التحالف، وأوضح أنه يجري تقييم الأضرار.

كما قال المسؤول الأميركي إن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من تأثير الهجوم.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.