الاخبار: تل أبيب تجدّد عرض "التهجير" على القاهرة

أفاد مصدر مطّلع على الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين "إسرائيليين" ونظرائهم المصريين، في ما يتعلق بتشغيل معبر رفح، لصحيفة "الاخبار"، بأنها شهدت إعادة الحديث عن عرض إسرائيلي حول فتح "مشروط" للحدود مع مصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض مصري.