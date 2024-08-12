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عربي و دولي

الاخبار: تل أبيب تجدّد عرض "التهجير" على القاهرة

2024-08-12 | 02:13
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الاخبار: تل أبيب تجدّد عرض &quot;التهجير&quot; على القاهرة
الاخبار: تل أبيب تجدّد عرض "التهجير" على القاهرة

أفاد مصدر مطّلع على الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين "إسرائيليين" ونظرائهم المصريين، في ما يتعلق بتشغيل معبر رفح، لصحيفة "الاخبار"، بأنها شهدت إعادة الحديث عن عرض إسرائيلي حول فتح "مشروط" للحدود مع مصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض مصري.

وتضمّن المقترح "الإسرائيلي"، بحسب المصدر، إدخال عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حين الانتهاء من تأمين بعض المناطق داخل القطاع، بما يسمح بالقضاء على كتائب المقاومة بشكل كامل، مع تحديد مدى زمني لإعادة الفلسطينيين إلى غزة مجدداً".
 وأوضح المصدر أن العرض الإسرائيلي جاء في وقت استشعرت فيه تل أبيب تزايد الفجوة بين القاهرة وحركة "حماس"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مستدركاً بأن المقترح قوبل بـ"استهجان مصري، مع التأكيد على أن الأمر غير مقبول ولن يكون محل نقاش بغضّ النظر عن درجة الخلاف مع المقاومة".
الاخبار: تل أبيب تجدّد عرض "التهجير" على القاهرة

عربي و دولي

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