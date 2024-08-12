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عربي و دولي

"اختلافات بين رئيس ايران والحرس الثوري حول شكل الهجوم على اسرائيل".. هذا ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية!

2024-08-12 | 06:05
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&quot;اختلافات بين رئيس ايران والحرس الثوري حول شكل الهجوم على اسرائيل&quot;.. هذا ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية!
"اختلافات بين رئيس ايران والحرس الثوري حول شكل الهجوم على اسرائيل".. هذا ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية!

كشف مصدران إسرائيليان لموقع أكسيوس الإخباري، بأن "الهجوم الإيراني سيكون مباشرا، وربما يبدأ قبل محادثات صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 15 آب أي بعد ثلاثة أيام".

هذا وكشف مصدر إسرائيلي أيضا للموقع أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيرَه الأميركي لويد أوستن أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تتجهز لهجومٍ واسع النطاق على إسرائيل، وذلك نقلا عن مصدر مطلع على مكالمة هاتفية جرت بينهما.

في موازاة ذلك أفاد موقع "والا" عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "التقييمات المخابراتية تشير لنية إيران شن هجوم مباشر، وأن هناك اختلافات بين رئيس إيران والحرس الثوري حول شكل الهجوم".

وأضاف موقع والا أن الرئيس الإيراني يريد تجنب الرد الشديد والحرس الثوري يريد هجوما واسع النطاق.

كذلك لفت مصدر إلى أن عملية صنع القرار في إيران بشأن الهجوم قد تتغير والأمر غير واضح، وفق "جيروزاليم بوست".

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، قد أكد يوم الأحد، أن الرد على إسرائيل مشروع وسيكون بشكل حاسم.
 
 
 
"اختلافات بين رئيس ايران والحرس الثوري حول شكل الهجوم على اسرائيل".. هذا ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية!

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