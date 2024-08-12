حرائق اليونان تتسع.. إخلاء مدن وتدخل أوروبي طارئ

أمر الدفاع المدني اليوناني، اليوم الاثنين، بإخلاء عدد من المدن في ضاحية شمال شرق أثينا في مواجهة تقدم حريق هائل اندلع، أمس الأحد، ويواصل الاتساع. وكتب الدفاع المدني في رسائل نصية عممها على جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة المعنية "حريق غابة قربكم. اتبعوا تعليمات السلطات"، معطياً توجيهات بشأن مسار الإخلاء.



أعلن الاتحاد الأوروبي أن أربع دول أوروبية ستُرسل عناصر إطفاء إلى اليونان لدعم جهود مكافحة حريق غابات هائل يهدد المناطق القريبة من العاصمة أثينا.



وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بالاز أوغفاري، في بيان صحفي أن آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية قد تم تفعيلها بناءً على طلب السلطات اليونانية.



وأضاف أوغفاري أن إيطاليا وفرنسا والجمهورية التشيكية ورومانيا ستساهم بوحدات إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحريق.