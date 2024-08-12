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عربي و دولي

حرائق اليونان تتسع.. إخلاء مدن وتدخل أوروبي طارئ

2024-08-12 | 11:04
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حرائق اليونان تتسع.. إخلاء مدن وتدخل أوروبي طارئ
حرائق اليونان تتسع.. إخلاء مدن وتدخل أوروبي طارئ

أمر الدفاع المدني اليوناني، اليوم الاثنين، بإخلاء عدد من المدن في ضاحية شمال شرق أثينا في مواجهة تقدم حريق هائل اندلع، أمس الأحد، ويواصل الاتساع. وكتب الدفاع المدني في رسائل نصية عممها على جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة المعنية "حريق غابة قربكم. اتبعوا تعليمات السلطات"، معطياً توجيهات بشأن مسار الإخلاء.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن أربع دول أوروبية ستُرسل عناصر إطفاء إلى اليونان لدعم جهود مكافحة حريق غابات هائل يهدد المناطق القريبة من العاصمة أثينا.

وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بالاز أوغفاري، في بيان صحفي أن آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية قد تم تفعيلها بناءً على طلب السلطات اليونانية.

وأضاف أوغفاري أن إيطاليا وفرنسا والجمهورية التشيكية ورومانيا ستساهم بوحدات إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحريق.

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عربي و دولي

حرائق اليونان

أثينا

اليونان حريق

الإتحاد الأوروبي

فرنسا

الدفاع المدني اليوناني

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أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!
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أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!

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وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

14:05

أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين.

وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

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