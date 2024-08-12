الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيّرة في فيديو مثير!

2024-08-12 | 16:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيّرة في فيديو مثير!
الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيّرة في فيديو مثير!

أصبحت الصين أحد أهم منتجي الطائرات المسيّرة في العالم ويشمل ذلك المسيّرات المدنية والعسكرية، سواء كانت تعمل بمحركات نفاثة أو تستخدم مراوح تمكّنها من الهبوط والإقلاع العمودي.

وتواصل الصين تطوير الطائرات المسيّرة، وشمل ذلك تطوير طائرة ثنائية المحركات مخصصة لمهام النقل ستكون الأضخم بين الطائرات المسيّرة التي تنتجها بكين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

ولفت تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل إلى أن الطائرة المسيّرة الصينية أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي البلاد.

وخلال تلك المرحلة استطاعت الطائرة التحليق المستمر لمدة 20 دقيقة وكانت جميع أنظمة تشغيلها تعمل بكفاءة.

مواصفات الطائرة: 

- المسافة بين طرفي الجناحين: 16.1 مترا.

- الارتفاع: 4.6 أمتار.

- حجم مقصورة الشحن: 12 مترا مكعبا.

- أقصى حمولة: 2 طن.

وستصبح هذه الطائرة، التي يتم اختبارها حاليا، أضخم طائرة مسيّرة مخصصة للشحن تنتجها الصين محليا

China's unmanned transport aircraft completes maiden test flightpic.twitter.com/mJcWWgDzLT

الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيّرة في فيديو مثير!

عربي و دولي

الصين

مسيّرات الصين

الطائرات المسيّرة

السلطات الصينية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جامعة أبوغزاله الرقمية تقدم مليون منحة ماجستير مجانية للفلسطينيين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل اليوم إلى روسيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024