تحويل جنود إسرائيليين متهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني إلى حبس منزلي

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه سيتم تحويل الجنود المتهمين بالتنكيل بأحد الأسرى الفلسطينيين بمعسكر سديه تيمان إلى حبس منزلي، بعد نحو أسبوعين من بدء الشرطة العسكرية التحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني.

وجاء ذلك بعد أن كشفت القناة 14 الإسرائيلية إنه تم التوصل لاتفاق للإفراج عن الجنود المتهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في معسكر سديه تيمان، وحبسهم منزليا.

وكانت النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي طلبت تمديد اعتقال الجنود المشتبه بتورطهم في قضية الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في المعسكر حتى اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للجيش.

ويجري التحقيق دون توجيه أي لائحة اتهام للجنود، في خطوة تصفها منظمات حقوقية إسرائيلية بأنها نهج يمكّن الجنود وقادة الجيش من الإفلات من العقاب.

وكانت مواقع ومنصات منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية لمشهد يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.





