قناة 14 العبرية: تحطم طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق البحر قبالة منطقة "بالماخيم"

أكد المبعوث الأميركي آموس هوكستين، خلال زيارة لبيروت اليوم الأربعاء، إن الصراع بين حزب الله و"إسرائيل" طال أمده ويجب وضع حلول دبلوماسية.



وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب، قال هوكستين: "آمل ذلك.. وأعتقد ذلك".



وأضاف المبعوث الأميركي أنه لا يوجد وقت لإضاعته بشأن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن "الحل في غزة ينعكس إيجابا على لبنان".



وعبر هوكستين عن اعتقاده بأنه يمكن إنهاء الصراع في لبنان "اليوم" إذا توفرت الإرادة، مشيرا إلى أنه "كلما زاد التوتر زادت فرص حدوث مشاكل تؤدي لتصعيد يخرج عن السيطرة".



كما أوضح هوكستين من عين التينة انه تحدّث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الأوضاع والحاجة الى تخفيف التصعيد، مضيفا: "الرئيس الاميركي جو بايدن يعمل من دون كلل للقيام بذلك وطلب منّي العودة الى لبنان قبل بدء المفاوضات بشان غزّة هذا الأسبوع".

