مفاوضات الدوحة.. من سيترأس الوفد الإسرائيلي؟



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أوفير فليك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون ضمن الوفد المفاوض بالدوحة.

وأضاف أن نتنياهو قرر أن يترأس رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع الوفد إلى المفاوضات المفترض أن تستأنف بالعاصمة القطرية غدا الخميس، حول اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة بما يشمل صفقة تبادل الأسرى.

في السياق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لوكالة فرانس برس، بأن "رئيسي جهازي الموساد وشين بيت دافيد برنيع ورونين بار سيشاركان في محادثات الدوحة الخميس حول وقف إطلاق نار والإفراج عن رهائن في قطاع غزة".

وأوضح المكتب أن "الوفد الإسرائيلي الذي أكّد نتانياهو الأربعاء مشاركته في مباحثات الدوحة، سيضم رئيسي الموساد والشين بيت فضلا عن نيتسان ألون (منسّق ملف الرهائن) وعوفير فالك (مستشار سياسي)".