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عربي و دولي

محادثات في سويسرا بشأن وقف إطلاق النار في السودان في غياب الجيش

2024-08-14 | 15:46
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محادثات في سويسرا بشأن وقف إطلاق النار في السودان في غياب الجيش
محادثات في سويسرا بشأن وقف إطلاق النار في السودان في غياب الجيش

أطلقت الولايات المتحدة الأربعاء في سويسرا محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان، على الرغم من عدم مشاركة الجيش السوداني المعترض على آلية تنسيق المناقشات.

والسودان غارق منذ نيسان 2023 في حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير المجاعة.
وكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو على منصة إكس "حان الوقت لإسكات البنادق" بعيد افتتاح الاجتماع الذي يعقد في موقع لم يكشف عنه لدواع أمنية.
دعوة بيرييلو لوقف إطلاق النار ردّدها مئات من السودانيين الذين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، على غرار أماني ماغوب الوافدة من لندن.
وباءت بالفشل كل جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة في السعودية.
وفي نهاية تموز، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.
وترمي المناقشات إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق.
في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، أبدت سلطات السودان الذي يحكمه قائد الجيش فعلياً، تحفّظها على آليتها وعبرت عن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين "شدّدنا على أنه من مسؤوليتهم أن يحضروا، وسنواصل ذلك".
 
 
محادثات في سويسرا بشأن وقف إطلاق النار في السودان في غياب الجيش

عربي و دولي

سويسرا

السودان

الولايات المتحدة

الجيش السوداني

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