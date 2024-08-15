واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على شركة واحدة وفرضت حجزاً على أربع من سفنها المرتبطة بالمسؤول في حزب الله محمد قاسم البزال وشحنة غاز مسال إيراني تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات".

وأشار البيان إلى أنه ومنذ أنّ "بدأ الحوثيون هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد والسفن المرتبطة بشبكة سعيد الجمل المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

وقالت الوزارة: "تقوم إيرادات هذه الشبكة بتمويل هجمات الحوثيين في الممرات المائية الحيوية وضربات البنية التحتية المدنية".

وأضاف البيان" "سنستمر في استخدام الأدوات المتاحة لنا لحرمان الحوثيين من الإيرادات لتنفيذ هجماتهم على الشحن الدولي، وسنواصل مواجهة هجمات الحوثيين التي تمكن من تنفيذها إيران".