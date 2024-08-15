الاردن: لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

وأكد الصفدي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن "لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر".

وحض الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "خطوات عملية ورادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي".

وحذّر من أن سلوك اسرائيل "يدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية".