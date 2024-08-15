إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيليون ملثمون اقتحموا قرية جيت

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول جثة شاب وإصابة حرجة بالصدر برصاص مستوطنين إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة جيت.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي تحدث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن نحو 100 مستوطن هاجموا بلدة جيت وأحرقوا 4 منازل و6 مركبات فلسطينية.

وأعقب الهجوم اقتحام قوات الاحتلال التي قامت بتوفير الحماية للمستوطنين وإخراجهم من البلدة؛ دون أن يتم اعتقال أي أحد منهم.

وأسفر هجوم المستوطنين عن إصابة فلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وفي الأثناء قام المستوطنون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة نحو الفلسطينيين.