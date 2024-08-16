أول تعليق إسرائيلي على فيديو تهديد 'عماد 4'

جاء في صحيفة يديعوت العبرية:

نشر حزب الله فيديو تهديدي جديد يسلط الضوء على منشأة تحت الأرض تُدعى "عماد 4"، والتي تُستخدم لإطلاق الصواريخ. يُظهر الفيديو الأنفاق العملاقة المزودة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة، مع حجم وعمق يسمحان بمرور الشاحنات والدراجات النارية.

يبدأ الفيديو برحلة عبر أحد الأنفاق، مظهراً متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تسير الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع. وفي نهاية الفيديو، تُعرض منصات إطلاق الصواريخ وهي تُسحب من تحت الأرض، مظهرةً اسم المنشأة "عماد 4".

يأتي هذا الفيديو في وقت حساس، حيث يُعتبر تهديداً استراتيجياً من قبل حزب الله.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن حزب الله كشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، شاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.