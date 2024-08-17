طهران: إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي قوله اليوم السبت إن إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها.



ولم يتضح حتى الآن أي من اتجاهات العبور كان يقصدها.

