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عربي و دولي

تسريبات من مفاوضات الدوحة وتفاصيل المقترح الأميركي

2024-08-17 | 14:58
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تسريبات من مفاوضات الدوحة وتفاصيل المقترح الأميركي
تسريبات من مفاوضات الدوحة وتفاصيل المقترح الأميركي

بينما تكثف دول الوساطة مبادراتها، سعيا لضمان الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كواليس المفاوضات وبعض تفاصيل المقترح الأميركي على الطاولة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن موقف حماس غير واضح حول المفاوضات حيث لم يرد زعيم حماس يحيى السنوار، كما أن هناك علامات استفهام بشأن العوائق السياسية في "إسرائيل".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء في قمة الدوحة تجاهلوا مطالب يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو وأرادوا حلولا وفق ما طرحه جو بايدن.
ووفق "القناة 12" التي نشرت تفاصيل مقترح الوساطة الأميركية في الدوحة، فإن الوثيقة حددت قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاقهم ومواعيد الإطلاق، وكذلك قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مخطوف.
وبحسب المقترح الأميركي فإنه سيتم إطلاق سراح النساء والجنود أولا، وستكون هناك أولوية لإطلاق سراح الأسرى الأحياء.
كما تقترح واشنطن أيضا إطلاق سراح أفرا منغستو وهشام السيد الذين أسرتهما حماس قبل سنوات.
ويتضمن المقترح قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، ومن بينهم 47 أسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد سجنهم في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ملخصات أكثر تفصيلا عن تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خلال فترة الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأكدت "القناة 12" أن قضية محور نتساريم لم تطرح في الوثيقة الأميركية التي قدمت في الدوحة، وسيتم مناقشتها أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى "إسرائيل".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة على المحادثات قولهم، إن فرق العمل في الدوحة وتلك التي ستصل إلى القاهرة تسعى إلى سد الفجوات حول أسماء الأسرى والأسماء الذين سيتم إطلاق سراحهم إضافة الى مناقشة مسألة رفح ومحور فيلادلفيا.
 
تسريبات من مفاوضات الدوحة وتفاصيل المقترح الأميركي

عربي و دولي

مفاوضات الدوحة

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