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عربي و دولي

وزارة حالات الطوارئ الروسية: لا مخاوف من إحتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال

2024-08-17 | 16:28
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وزارة حالات الطوارئ الروسية: لا مخاوف من إحتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال
وزارة حالات الطوارئ الروسية: لا مخاوف من إحتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال

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وزارة حالات الطوارئ الروسية: لا مخاوف من إحتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال

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