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عربي و دولي

وباء الكوليرا يجتاح السودان

2024-08-17 | 16:33
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وباء الكوليرا يجتاح السودان
وباء الكوليرا يجتاح السودان

أعلن وزير الصحة السوداني، السبت، تفشي وباء الكوليرا فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ستة عشر شهرا.

وقال الوزير هيثم إبراهيم في فيديو نشرته وزارته "نعلن أن هناك وباء الكوليرا في السودان (...) نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع".
وأوضح أن القرار اتخذ "بحضور كل المعنيين على المستوى الاتحادي ووزارة الصحة في ولاية كسلا ووكالات الأمم المتحدة وعدد من الخبراء" بعد "عزل المايكروب خلال الفحص المعملي (...) وثبت أنه كوليرا".
ولفت إبراهيم إلى إن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان هما الأكثر تضررا من الوباء، من دون أن يحدد عدد الحالات التي تم رصدها.
يشهد السودان منذ عدة أسابيع أمطارا غزيرة أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص وظهور عدد من الأمراض مع زيادة حالات الإسهال خصوصا بين الأطفال.
في ولاية كسلا، المتضررة بشكل خاص، دعت السلطات المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات "عاجلة" و"فورية".
و الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة تنتج من تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا.
ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات.
وباء الكوليرا يجتاح السودان

عربي و دولي

السودان

الكوليرا

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