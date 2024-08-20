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عربي و دولي

محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

2024-08-20 | 11:05
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محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة
محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين "اسرائيل" وحركة حماس، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.

وأفاد بيان من الرئاسة المصرية أن السيسي أكد على أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

وكان بلينكن وصل إلى مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر صباح اليوم لاجراء محاثات مع الرئيس المصري ووزير خارجيته حول التوصل إلى هدنة في غزة.

محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

عربي و دولي

السيسي

مصر

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