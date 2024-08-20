محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

وأفاد بيان من الرئاسة المصرية أن السيسي أكد على أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

وكان بلينكن وصل إلى مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر صباح اليوم لاجراء محاثات مع الرئيس المصري ووزير خارجيته حول التوصل إلى هدنة في غزة.