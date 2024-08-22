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عربي و دولي

زيلينسكي يعلن السيطرة على بلدة جديدة بمنطقة كورسك في روسيا

2024-08-22 | 05:23
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زيلينسكي يعلن السيطرة على بلدة جديدة بمنطقة كورسك في روسيا
زيلينسكي يعلن السيطرة على بلدة جديدة بمنطقة كورسك في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "قواتنا سيطرت على بلدة جديدة في منطقة كورسك في روسيا".

ومع استمرار التوغل الاوكراني في كورسك والذي بدأ في 6 آب الحالي، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أنّ "محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل في منطقة كورسك تلغي مسبقًا إمكانية إجراء مفاوضات"، حول انهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان قد ذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنّه "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملًا إرهابيًا في منطقة كورسك، أصبح الجميع يفهمون كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يفهمون أنه لا مزيد من المفاوضات حتى تتم هزيمة العدو بالكامل".
زيلينسكي يعلن السيطرة على بلدة جديدة بمنطقة كورسك في روسيا

عربي و دولي

زيلينسكي

روسيا

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