أكسيوس: بايدن طلب من نتنياهو إنسحاباً جزئياً من فيلادلفي والأخير وافق

أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة، وأن نتنياهو وافق على انسحاب جزئي من محور فيلادلفي بما لا يضر بالسيطرة العملياتية.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة، "تحقيق تقدم" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة سعياً للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز يشارك فيها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "تم تحقيق تقدم. نحتاج الآن إلى أن يعمل الطرفان من أجل التنفيذ"، مشيرا إلى أن المباحثات التي عقدت الخميس كانت تمهيدية، قبل أن تجري نقاشات أكثر عمقاً.