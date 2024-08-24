"كذب وتضليل".. حماس ترد على البيانات الإسرائيلية!

اتهمت حركة حماس، اليوم السبت، جيش العدو الإسرائيلي "بمواصلة إصدار إنذارات التهجير والنزوح للمواطنين في مناطق المحافظة الوسطى، خصوصاً في مخيم المغازي وقرية المصدر ومناطق واسعة من مدينة دير البلح".



وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "ما يدعيه الاحتلال عن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، هو محض كذب وتضليل"، مضيفا أن "الوقائع تؤكّد أن الآلاف من الشهداء في هذه الإبادة المستمرة ارتقوا في مراكز الإيواء والنزوح، من مدارس ومؤسسات وتجمّعات خيام صنّفها الاحتلال المجرم على أنها آمنة".



وتابع البيان: "هذه الممارسات الفاشية المستمرة أمام سمع وبصر العالم، تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي والإنساني تجاههم".

