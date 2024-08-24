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عربي و دولي

أهالي المحتجزين برسالة إلى بايدن: نتنياهو "كذاب".. وهذا ما طلبوه!

2024-08-24 | 14:19
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أهالي المحتجزين برسالة إلى بايدن: نتنياهو &quot;كذاب&quot;.. وهذا ما طلبوه!
أهالي المحتجزين برسالة إلى بايدن: نتنياهو "كذاب".. وهذا ما طلبوه!

صرح ممثلو عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع الحركة بشكل منهجي.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عائلات المحتجزين في بيان لهم أن نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة مع حركة حماس بشكل منهجي لدوافع شخصية وسياسية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كذاب ولا يرغب في إتمام تلك الصفقة ولا يرغب في إعادة المحتجزين والأسرى لدى "حماس" من قطاع غزة، حيث وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكدن من خلالها عدم ثقتهم في نتنياهو، ويطالبونه بعدم الوثوق فيه أو به بدعوى أنه "كذاب" على حد وصفهم.

وطالبت عائلات الأسرى والمحتجزين الرئيس بايدن بتقديم المساعدة في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك قبيل القمة التي ستبدأ غدا في العاصمة المصرية القاهرة، بزعم أنها فرصة أخيرة لإطلاق سراح ذويهم في غزة.

أهالي المحتجزين برسالة إلى بايدن: نتنياهو "كذاب".. وهذا ما طلبوه!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

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إسرائيل

حماس

الولايات المتحدة الأميركية

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