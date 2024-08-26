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عربي و دولي

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

2024-08-26 | 02:55
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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية بأن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة العز بن عبد السلام التي تؤوي نازحين شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في محيط مسجد حسن حمد في أرض المفتي شمال مخيم النصرات، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف شمال غرب مخيم البريج وغرب منقة المغراقة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وجنوبا، أوضحت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس ل"وفا" أن "جثامين ثلاثة شهداء وصلوا بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح"، ونسفت قوات الاحتلال مربعات ومباني سكنية غرب رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق النار من آليات الاحتلال.

وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهداء وجرحى، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال غرب غزة، وآخر  في حي التفاح.

الى ذلك فانه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

عربي و دولي

غزة

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