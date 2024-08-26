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عربي و دولي

مواجهة صينية فلبينية "جديدة" في بحر الصين الجنوبي

2024-08-26 | 07:33
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مواجهة صينية فلبينية &quot;جديدة&quot; في بحر الصين الجنوبي
مواجهة صينية فلبينية "جديدة" في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين، يوم الإثنين، اتخاذ "تدابير سيطرة" بعد حادث جديد مع سفن فلبينية قرب أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، هو الرابع خلال أسبوع.

وأعلن خفر السواحل الصينيون أنه "في 26 آب، وبدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية، أرسلت الفلبين سفينتي خفر السواحل 4409 و4411 للدخول بصورة غير قانونية إلى المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا"، وهما الاسمان الصينيان لمنطقة شعاب سابينا وجزر ستراتلي المتنازع عليها، مؤكدة اتخاذ "تدابير سيطرة".

ازدادت حدة التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة التي شهدت سلسلة مواجهات في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة. 

مواجهة صينية فلبينية "جديدة" في بحر الصين الجنوبي

عربي و دولي

الصين

فلبين

بكين

بحر الصين الجنوبي

سلطات الصين

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كما دعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير العام والتصدي لمخططات الاحتلال.

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

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