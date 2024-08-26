إيران: الانتقام لهنية حتمي ومحور المقاومة سيتحرك بشكل مستقل

أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في تصريح له، أن "الانتقام لدم الشهيد إسماعيل هنية أمر محسوم ومؤكد"، وذلك بعد اغتيال إسرائيل للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس في طهران.



وأضاف باقري، خلال مراسم تقديم وزير الدفاع الإيراني الجديد، العميد عزيز نصير زادة، أن "القرارات بشأن الانتقام للشهيد هنية نتخذها بشكل مستقل"، مشيرًا إلى أن "محور المقاومة سيتحرك بشكل منفرد ومستقل"، في إشارة إلى عملية "يوم الأربعين" التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.

