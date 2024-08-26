رئيس الأركان الإيراني: الانتقام لهنية أمر مؤكّد

وأوضح باقري، خلال كلمة له في مراسم التعريف بوزير الدفاع الإيراني الجديد العميد عزيز نصير زادة، "أننا لن نقع في فخ الاستفزاز الإعلامي الذي يمارسه العدو"، مشددًا على أنّ "القرارات بشأن الانتقام للشهيد هنية نتخذها بشكل مستقل"، كما ذكر أنّ "محور المقاومة كما رأينا يوم أمس سيتحرك بشكل منفرد ومستقل"، في إشارة إلى عملية "يوم الأربعين" التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.