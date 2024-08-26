قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن "طائرة مسيّرة عن بُعد من طراز "زيك" قصفت بأربعة صواريخ هدفًا في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "المنظومة الأمنية تستعد لعمليات واسعة بالضفة الغربية ومن المتوقع أن تضاف قوة لوائية هجومية جديدة"، مضيفة نقلا عن مسؤولين "الضفة الغربية أكثر ما يقلقنا ونتجهز لزيادة العمليات هناك".