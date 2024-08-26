الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

2024-08-26 | 15:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم
قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، أن "5 شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف للاحتلال على مخيم نور شمس" في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

 

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن "طائرة مسيّرة عن بُعد من طراز "زيك" قصفت بأربعة صواريخ هدفًا في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "المنظومة الأمنية تستعد لعمليات واسعة بالضفة الغربية ومن المتوقع أن تضاف قوة لوائية هجومية جديدة"، مضيفة نقلا عن مسؤولين "الضفة الغربية أكثر ما يقلقنا ونتجهز لزيادة العمليات هناك".
قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

عربي و دولي

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى... بن غفير: سأبني كنيساً فيه
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي وسع محور نتساريم بإنشاء 4 مواقع عسكرية كبيرة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حديث عن توغل أوكراني في منطقة بيلغورود الروسية
05:00

حديث عن توغل أوكراني في منطقة بيلغورود الروسية


أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الثلاثاء أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بينما أفادت وسائل إعلام روسية عن هجوم بري يجري حاليا.

05:00

حديث عن توغل أوكراني في منطقة بيلغورود الروسية


أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الثلاثاء أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بينما أفادت وسائل إعلام روسية عن هجوم بري يجري حاليا.

فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي وجود خلفيات سياسية
04:53

فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي وجود خلفيات سياسية

مدّدت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف الذي اعتقل في مطار باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة، حتى غد الأربعاء، بينما نفى الرئيس إيمانويل ماكرون وجود أي خلفية سياسية لاعتقاله.

04:53

فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي وجود خلفيات سياسية

مدّدت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف الذي اعتقل في مطار باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة، حتى غد الأربعاء، بينما نفى الرئيس إيمانويل ماكرون وجود أي خلفية سياسية لاعتقاله.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024