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عربي و دولي

إنفجارات قوية في كييف.. وأوكرانيا تحذّر من القاذفات الروسية

2024-08-27 | 01:30
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إنفجارات قوية في كييف.. وأوكرانيا تحذّر من القاذفات الروسية
إنفجارات قوية في كييف.. وأوكرانيا تحذّر من القاذفات الروسية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إن البلاد بالكامل عرضة لخطر هجوم بأسلحة باليستية روسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليغرام "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية.. الجؤوا لأماكن محمية".
ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن نشاط أنظمة دفاع جوي أو عن إصابة أسلحة جوية لأهدافها.
ولاحقا قال مسؤولان أوكرانيان إن شخصا على الأقل لقي حتفه وربما لا يزال خمسة تحت الأنقاض بعد أن أصاب صاروخ روسي أحد مباني البنية التحتية المدنية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.
وكانت كييف أعلنت أنّ قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا حيث وُضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من هذا البلد في حالة تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجرا (الواحدة بتوقيت غرينتش) على تطبيق تليغرام إنّ "قاذفات من طراز "Tu-95ms" أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا). يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا"، مشيرة إلى أنّ مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من هجوم جوي روسي على أوكرانيا وصف بالأوسع منذ بدء الحرب بين الجارتين في شباط 2022.
وأطلقت روسيا حوالي 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه أوكرانيا، أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في ضربة جديدة لشبكة الطاقة الضعيفة أصلا في البلاد، وسط إعلان موسكو عن صد هجوم على بلدات في كورسك.
واستهدف الهجوم العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، ومقاطعات خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك وبلتافا شرقا، وكلا من أوديسا وميكولايف وخيرسون جنوبا.
وأدت الهجمات إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وتعطل حركة القطارات.
ودان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس ما وصفه "بالهجوم الشائن" الذي شنّته روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية، مؤكداً أن روسيا "لن تنجح أبدا" في الحرب التي تخوضها ضد جارتها ومتعهدا مواصلة دعم كييف.


إنفجارات قوية في كييف.. وأوكرانيا تحذّر من القاذفات الروسية

عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

كييف

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