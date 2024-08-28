الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية تحاصر مستشفيات جنين وطولكرم وتهدد باقتحامها

تسببت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء في دمار واسع، حيث تضررت منازل ومحلات تجارية.



ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.



كما لم تعلن السلطات عن عدد القتلى الرسمي بعد، لكن صوراً متداولة تظهر جثثاً ملفوفة ببطانيات.