جنود كييف يخطفون مدنيين في مقاطعة كورسك

وأشار ميروشنيك لوكالة "نوفوستي" إلى أنه "لدى روسيا معلومات عن هذه الجرائم وقوائم أولية بأسماء المخطوفين وهي ليست نهائية".

ولفت إلى أنه "في غالب الأحيان يتم فقدان أي بيانات أو حتى الاتصال بهم". أضاف: "لا معلومات لدينا عمّا إذا كانوا اقتيدوا إلى سجون سرية، أو أرسلوا إلى خارج أوكرانيا، أم أنهم محتجزون في الأقبية؟".

وشدّد على أن "القوات الأوكرانية تتصرف كالجماعات الارهابية المسلحة".

وأكد ميروشنيك أن "هذه القضية تحظى باهتمام خاص من وزارة الدفاع الروسية والمفوضة الروسية لحقوق الانسان تاتيانا موسكالكوفا"،

وأشار إلى أنه "لدى الجهات الروسية مقاطع فيديو وصور وإفادات شهود عيان على هذه الجرائم، حيث اقتادوا الرجال والنساء والأطفال في شاحنات إلى وجهات مجهولة".