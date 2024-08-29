الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

جنود كييف يخطفون مدنيين في مقاطعة كورسك

2024-08-29 | 02:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جنود كييف يخطفون مدنيين في مقاطعة كورسك
جنود كييف يخطفون مدنيين في مقاطعة كورسك

أكد سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن "جنود نظام كييف يخطفون المدنيين في القرى المتطرفة في مقاطعة كورسك ويقتادونهم إلى جهات مجهولة".

وأشار ميروشنيك لوكالة "نوفوستي" إلى أنه "لدى روسيا معلومات عن هذه الجرائم وقوائم أولية بأسماء المخطوفين وهي ليست نهائية".

ولفت إلى أنه "في غالب الأحيان يتم فقدان أي بيانات أو حتى الاتصال بهم". أضاف: "لا معلومات لدينا عمّا إذا كانوا اقتيدوا إلى سجون سرية، أو أرسلوا إلى خارج أوكرانيا، أم أنهم محتجزون في الأقبية؟".

وشدّد على أن "القوات الأوكرانية تتصرف كالجماعات الارهابية المسلحة".

وأكد ميروشنيك أن "هذه القضية تحظى باهتمام خاص من وزارة الدفاع الروسية والمفوضة الروسية لحقوق الانسان تاتيانا موسكالكوفا"، 

وأشار إلى أنه "لدى الجهات الروسية مقاطع فيديو وصور وإفادات شهود عيان على هذه الجرائم، حيث اقتادوا الرجال والنساء والأطفال في شاحنات إلى وجهات مجهولة".

جنود كييف يخطفون مدنيين في مقاطعة كورسك

عربي و دولي

الخارجية الروسية

وزارة الدفاع الروسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هزة أرضية بقوة 5.2 درجات قبالة جزيرة كريت
وزير خارجية إسرائيل: نعمل لمنع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فرحان القاضي يروي تفاصيل من احتجازه.. هذا ما قاله!
03:17

فرحان القاضي يروي تفاصيل من احتجازه.. هذا ما قاله!

كشف الرهينة كايد فرحان القاضي، الذي تم تحريره، الثلاثاء، في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، عن تفاصيل ما حدث معه خلال فترة احتجازه من قبل حركة حماس.

03:17

فرحان القاضي يروي تفاصيل من احتجازه.. هذا ما قاله!

كشف الرهينة كايد فرحان القاضي، الذي تم تحريره، الثلاثاء، في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، عن تفاصيل ما حدث معه خلال فترة احتجازه من قبل حركة حماس.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024