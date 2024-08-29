الجيش العراقي يعلن إسقاط مسيرة تركية في كركوك

أعلن الجيش العراقي الخميس اسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك بشمال البلاد، فيما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الاراضي العراقية.

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في مكان سقوط الطائرة، "تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

واوضح ان الطائرة جاءت من اتجاه السليمانية.

