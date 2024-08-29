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عربي و دولي

حماس: نستنكر ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها

2024-08-29 | 16:01
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حماس: نستنكر ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها
حماس: نستنكر ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها

اصدرت حركة حماس بياناً استنكر فيه "ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها وندعو للالتحام في ميدان المواجهة والدفاع عن شعبنا".

واضافت الحركة في بيانها انها "تستنكر حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة والتي تتركز حالياً بمحافظة نابلس، وتستهدف المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين، كما نستنكر حملات التشويه التي تهدف لاغتيالهم معنوياً عبر بث الإشاعات والتهم الملفقة بحقهم.
في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، تصر أجهزة السلطة على استمرار ضرب حاضنتنا الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال مواصلة الاعتقالات والملاحقات السياسية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، في تماهٍ تام مع الاحتلال وعدوانه المتصاعد.
ندعو السلطة للتوقف الفوري عن هذه الممارسات، وكف يد أجهزتها الأمنية عن مقاومينا، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها ودفع تلك الأجهزة للالتحام في ميدان المواجهة الحقيقي للدفاع عن شعبنا وأرضنا."
حماس: نستنكر ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها

عربي و دولي

حماس

الضفة

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