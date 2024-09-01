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عربي و دولي

حماس تعلّق على الأسرى القتلى بكشف جديد و"درامي"!

2024-09-01 | 06:51
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حماس تعلّق على الأسرى القتلى بكشف جديد و&quot;درامي&quot;!
حماس تعلّق على الأسرى القتلى بكشف جديد و"درامي"!

قال قيادي في حركة حماس، يوم الأحد، إن بعض الأسرى الذين عثر على جثثهم في رفح كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم.

وأكد القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن الحركة كانت وافقت على إطلاق سراح بعض الأسرى الذين عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح، في حال تمّ التوصل إلى هدنة.

وأوضح أن "بعض أسماء الأسرى الذين أعلن الاحتلال العثور عليهم كانوا ضمن القائمة التي وافقت عليها حماس للإفراج عنهم".

كما أكد مسؤولان إسرائيليان أنه كان من المتوقع إطلاق سراح 3 من 6 رهائن الذين تم انتشال جثثهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار النهائي.

وأشار المسؤولان في حديث لشبكة "سي إن إن" إلى أنه "كان من المقرر إطلاق سراح هيرش جولدبرج بولين وإيدن يروشالمي وكارمل جات كجزء من "الفئة الإنسانية" بناء على الإطار الذي وافقت عليه إسرائيل وحماس في أوائل تموز". 

حماس تعلّق على الأسرى القتلى بكشف جديد و"درامي"!

عربي و دولي

حركة حماس

الأسرى الإسرائيليين

إسرائيل

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رفح

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