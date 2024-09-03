تركيا تعلن توقيف عميل "يدير شبكة أموال" لصالح الموساد

وأوضحت الوكالة أن جهاز الاستخبارات التركي (أم آي تي) عمل على مراقبة تحركات المشتبه به "وخاصة التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 آب الماضي".وأشارت الى أنه تمّ توقيف المشتبه به في 30 آب، وأودع الحبس "بعد اعترافه بتحويل الأموال الى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبية الشرقية وخاصة كوسوفو".ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن الموقوف "كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيّرة بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين".وتابعت بأنه "قام بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا.. كانوا يجمعون معلومات عن سوريا".وكانت السلطات التركية أعلنت في كانون الثاني توقيف نحو 30 شخصا للاشتباه بصلتهم بالموساد.