قتيلان وأكثر من 10جرحى في ضربات روسية على لفيف غربي أوكرانيا

وقال كوزيتسكي عبر تلغرام إن مباني سكنية تضرّرت بفعل القصف الروسي، مشيرا الى أن خمسة من الجرحى هم أطفال.

من جهته، أوضح رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن القتيلين هما ممرضة في الخمسين من العمر، ورجل لم تحدد هويته بعد.

وتقع لفيف في غرب أوكرانيا على بعد نحو ألف كيلومتر من خطوط الجبهة، وبقيت الى حد كبير في منأى عن الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكن البنى التحتية للطاقة في لفيف ومحيطها تعرضت لأضرار جراء ضربات عدة منذ بدء الحرب. كما استهدفت المدينة بضربات دامية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكان كوزيتسكي أعلن في 26 آب الماضي أن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في لفيف، ما تسبّب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المدينة ومنطقتها.

على صعيد آخر، أصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح في كريفي ريه وسط أوكرانيا، بسبب ضربات روسية ليلاً وفق ما أفاد الحاكم المحلي سيرغي ليساك عبر تلغرام.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت امس وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.