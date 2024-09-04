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عربي و دولي

قتيلان وأكثر من 10جرحى في ضربات روسية على لفيف غربي أوكرانيا

2024-09-04 | 01:56
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قتيلان وأكثر من 10جرحى في ضربات روسية على لفيف غربي أوكرانيا
قتيلان وأكثر من 10جرحى في ضربات روسية على لفيف غربي أوكرانيا

قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 بجروح في ضربات روسية استهدفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا خلال الليل ، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي.

وقال كوزيتسكي عبر تلغرام إن مباني سكنية تضرّرت بفعل القصف الروسي، مشيرا الى أن خمسة من الجرحى هم أطفال.

من جهته، أوضح رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن القتيلين هما ممرضة في الخمسين من العمر، ورجل لم تحدد هويته بعد.

وتقع لفيف في غرب أوكرانيا على بعد نحو ألف كيلومتر من خطوط الجبهة، وبقيت الى حد كبير في منأى عن الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكن البنى التحتية للطاقة في لفيف ومحيطها تعرضت لأضرار جراء ضربات عدة منذ بدء الحرب. كما استهدفت المدينة بضربات دامية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكان كوزيتسكي أعلن في 26 آب الماضي أن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في لفيف، ما تسبّب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المدينة ومنطقتها.

على صعيد آخر، أصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح في كريفي ريه وسط أوكرانيا، بسبب ضربات روسية ليلاً وفق ما أفاد الحاكم المحلي سيرغي ليساك عبر تلغرام.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت امس وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.

قتيلان وأكثر من 10جرحى في ضربات روسية على لفيف غربي أوكرانيا

عربي و دولي

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