أثارت سخرية كبيرة.. صورة تطيح بقائد مدمرة أميركية في الخليج

قررت قيادة البحرية الأميركية إعفاء الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة "يو إس إس جون مكين" التي تسهم في حماية حاملة الطائرات "يو إس إس روزفيلت" المتمركزة في الشرق الأوسط، بعد نحو أربعة أشهر من ظهوره في صورة وهو يطلق النار برشاش مزود بمنظار معكوس الاتجاه.

وتداولت وسائل التواصل ووسائل الإعلام الصورة التي أثارت سخرية كبيرة من البحرية الأمبركية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وسائل الإعلام أن ياست أعفي من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة" التي تتواجد حاليا في خليج عمان، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول سبب استبدال ياست.

يذكر أنه في نيسان الماضي، نشرت البحرية الأميركية عبر حساباتها على وسائل التواصل صورة تُظهر ياست وهو يحمل بندقية وينظر من خلال منظار كان واضحا أنه مُثبت بشكل عكسي، وأثارت الصورة إنتقادات وحملة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما إضطر البحرية الأميركية في النهاية لحذفها.