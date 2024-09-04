البيت الأبيض: نعتقد أن أفضل طريقة لإعادة الرهائن لعائلاتهم هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

البيت الأبيض: المقترح ينص على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير والفجوات ضيقة بما يكفي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونعتقد أننا قريبون منه