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البيت الأبيض: نعتقد أن أفضل طريقة لإعادة الرهائن لعائلاتهم هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
2024-09-04 | 14:30
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البيت الأبيض: نعتقد أن أفضل طريقة لإعادة الرهائن لعائلاتهم هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
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